Добро пожаловать на городской портал города Лосино-Петровский

Лосино-Петровский это милый Подмосковный городок, который может быть также интересен как крупные мегаполисы для путешественников и самих жителей города.
Город Лосино-Петровский находится в областном подчинении Московской области Российской Федерации.
Граничит со Щёлковским и Ногинским районами Московской области вдоль реки Клязьмы.
СПРАВКА.
Дата основания: 1708 г.
Население: 25 317 чел. (2019 г.)
Телефонный код: +7(496)56
Расстояние до Москвы: 46 км.
ИСТОРИЯ ГОРОДА.
Экономическое преобразование России при Петре I известно возникновением многочисленных мануфактур.
Так в 1965 году на Москве-реке был построен Московский кожевенный двор, на котором занимались выделкой кож и их переработкой для пошива солдатского обмундирования (ремней, перевязей, камзолов и т.п.).
В то время спрос на военную амуницию только возрастал, а места для расширения кожевенного двора территориально не представлялось возможным.
В связи с этим военное ведомство искало выгодное место для расположения мануфактуры. А так как работа со шкурами требовала использования большого количества воды, поиски пришли к месту близ реки Клязьмы.
Петр I издал указ, по которому Сибирскому приказу было поручено переместить кожевенный двор на новое место.
Не взирая на многочисленные расходы и сложности по перемещению в 1708 году восстановленный в новом месте кожевенный двор запустил свое производство под новым названием Лосиная мануфактура, а образовавшийся рядом поселок – Лосиная Слобода.
В настоящее время Лосиная слобода является замечательным городом и носит название Лосино-Петровский, в честь знаменитоно основателя Петра I.
Здесь живут добрые и отзывчивые люди и посещение этого уютного городка точно не оставит Вас равнодушными.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.
На сегодняшний день Лосино-Петровский является городом с высоким уровнем благоустройства и развития.
В 1992 г. было создано собственное городское муниципальное многоотраслевое предприятие ЖКХ.
В 1995 году собственность всей социально-культурной сферы города была принята под муниципальное обслуживание.
В городе находится три общеобразовательные школы, доступно спортивное обучение, а также имеются школы танцев, йоги, фитнеса.
Стоит отметить, что помимо общеобразовательной существует центр профессиональной подготовки, а также несколько филиалов высших учебных заведений.
Для интересного досуга в городе существует ДК «Октябрь», стадион, парк культуры и отдыха, открыты для посещения муниципальный музей истории территории, картинная галерея, городская библиотека. Регулярно выходит в свет газета «Городские вести» с первыми новостями Лосино-Петровского.
В достаточной степени население города обеспечено транспортными средствами, т.е. существуют автобусы, маршрутные такси для удобства перемещения по территории города, а также за ее пределы с помощью междугородних автобусов и электропоездов.
Город также обеспечен городской больницей и поликлиникой для получения населением качественного медицинского обслуживания.
На территории города также находятся все необходимые ведомства:
- администрация города,
- муниципальное бюджетное учреждение,
- почтовое отделение,
- отделение сбербанка и других банков РФ,
- отдел полиции,
- нотариальная контора,
- паспортный стол,
- ЗАГС,
- МОРГ,
- гостиница,
- православные храмы
… и многое другое.
Совместными усилиями городского руководства и предприятий города решаются главные социально-экономические проблемы города: построено более 26 тыс. кв.метров жилья квартирного типа, а также около 1300 кв.метров выделено под индивидуальную застройку. При этом обеспечены возможности для осеществления муниципального строительства жилья.
Стоит отметить также, что в течение последних пяти лет в городе созданы более 250 предприятий различных форм собственности, их существование и развитие достойно влияют на уровень города.
Экология города Лосино-Петровский является одной из лучших в Щёлковском районе, на территории находятся несколько небольших прудов. Город окружен частным сектором, а также живописными лесными массивами. Рядом с городом расположен Орловский карьер с глубокой, чистой водой, годной для купания и рыбалки.
Каждый житель, а также гость города непременно отметит для себя что-то особенное и выдающееся и точно захочет еще не раз насладиться красотами этого замечательного города.
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