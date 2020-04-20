Добро пожаловать на городской портал города Лосино-Петровский

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Последние новости города

Новые правила пропускного режима вводятся с 22 апреля

19.04.2020 16:00
6
0
Общество

 22 апреля всем необходимо иметь пропуск в электронном виде

От жителей г.о. Лосино-Петровского за неделю поступило 18 обращений по нарушениям

18.04.2020 15:12
9
0
Общество

Жителей г. Лосино-Петровский могут отправлять обращения о работе различных служб города

Статус безработного можно получить онлайн

17.04.2020 19:14
9
0
Общество

Уважаемые жители Лосино-Петровского, теперь статус безработного можно оформить, не выходя из дома.

Адресная помощь малоимущим гражданам

16.04.2020 14:33
5
0
Общество

Адресная помощь малоимущим гражданам

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19.04.2020 08:50
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Бесплатное онлайн-посещение известных мировых музеев, театров, кино и концертов

18.04.2020 11:00
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Постное меню: котлеты без мяса, шарлотка без яиц и молочки

17.04.2020 10:41
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Мировые новости

Есть ли эффект от режима самоизоляции

20.04.2020
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Донорами крови в Москве установлены выплаты

19.04.2020
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В течение недели возможны новые решения по ситуации с коронавирусом

19.04.2020
4
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Европе грозит дефолт

19.04.2020
5
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Чудо благодатного огня произошло накануне Пасхи

18.04.2020
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В США число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч

18.04.2020
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18.04.2020
4
0
Chrysler PT Cruiser
Привод: Передний
Кузов: Универсал
Пробег: 106902 км.
Выпуск: 2001 г.
Двигатель: Бензин
180 000

Volkswagen Passat, 2002

18.04.2020
3
0
Volkswagen Passat
Привод: Передний
Кузов: Седан
Пробег: 110000 км.
Выпуск: 2002 г.
Двигатель: Бензин
220 000

Mazda CX-7, 2010

18.04.2020
5
0
Mazda CX-7
Привод: Полный
Кузов: Внедорожник
Пробег: 175000 км.
Выпуск: 2010 г.
Двигатель: Бензин
550 000

KIA Rio, 2003

18.04.2020
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0
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Привод: Передний
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Пробег: 328000 км.
Выпуск: 2003 г.
Двигатель: Бензин
149 000

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18.04.2020
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0
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Привод: Передний
Кузов: Седан
Пробег: 152000 км.
Выпуск: 2007 г.
Двигатель: Бензин
365 000

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Площадь: 20 м2
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2-ком. квартира, улица Ленина, 21

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2 комнатные квартиры
Этаж: 1 из 5
Московская область, Лосино-Петровский, улица Ленина, 21
Дом: Кирпич
Площадь: 46 м2
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1-ком. квартира, улица Гоголя, 4

18.04.2020
5
0
Продажа квартир
1 комнатные квартиры
Этаж: 3 из 5
Московская область, Лосино-Петровский, улица Гоголя, 4
Дом: Кирпич
Площадь: 29 м2
Санузел: Совмещенный

2-комн. квартира

18.04.2020
15
0
Продажа квартир
2 комнатные квартиры
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Добро пожаловать на городской портал города Лосино-Петровский

Координаты: 0, 0

Лосино-Петровский это милый Подмосковный городок, который может быть также интересен как крупные мегаполисы для путешественников и самих жителей города.

Город Лосино-Петровский находится в областном подчинении Московской области Российской Федерации.

Граничит со Щёлковским и Ногинским районами Московской области вдоль реки Клязьмы.

лосино-п2.jpg

СПРАВКА.

Дата основания: 1708 г.

Население: 25 317 чел. (2019 г.)

Телефонный код: +7(496)56

Расстояние до Москвы: 46 км.


ИСТОРИЯ ГОРОДА.

Экономическое преобразование России при Петре I известно возникновением многочисленных мануфактур.

Так в 1965 году на Москве-реке был построен Московский кожевенный двор, на котором занимались выделкой кож и их переработкой для пошива солдатского обмундирования (ремней, перевязей, камзолов и т.п.).

В то время спрос на военную амуницию только возрастал, а места для расширения кожевенного двора территориально не представлялось возможным. 

В связи с этим военное ведомство искало выгодное место для расположения мануфактуры. А так как работа со шкурами требовала использования большого количества воды, поиски пришли к месту близ реки Клязьмы.

Петр I издал указ, по которому Сибирскому приказу было поручено переместить кожевенный двор на новое место.

Не взирая на многочисленные расходы и сложности по перемещению в 1708 году восстановленный в новом месте кожевенный двор запустил свое производство под новым названием Лосиная мануфактура, а образовавшийся рядом поселок – Лосиная Слобода.

В настоящее время Лосиная слобода является замечательным городом и носит название Лосино-Петровский, в честь знаменитоно основателя Петра I.

Здесь живут добрые и отзывчивые люди и посещение этого уютного городка точно не оставит Вас равнодушными.


В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

На сегодняшний день Лосино-Петровский является городом с высоким уровнем благоустройства и развития. 

В 1992 г. было создано собственное городское муниципальное многоотраслевое предприятие ЖКХ.

В 1995 году собственность всей социально-культурной сферы города была принята под муниципальное обслуживание.

В городе находится три общеобразовательные школы, доступно спортивное обучение, а также имеются школы танцев, йоги, фитнеса.

Стоит отметить, что помимо общеобразовательной существует центр профессиональной подготовки, а также несколько филиалов высших учебных заведений.

Для интересного досуга в городе существует ДК «Октябрь», стадион, парк культуры и отдыха, открыты для посещения муниципальный музей истории территории, картинная галерея, городская библиотека. Регулярно выходит в свет газета «Городские вести» с первыми новостями Лосино-Петровского.

В достаточной степени население города обеспечено транспортными средствами, т.е. существуют автобусы, маршрутные такси для удобства перемещения по территории города, а также за ее пределы с помощью междугородних автобусов и электропоездов. 

Город также обеспечен городской больницей и поликлиникой для получения населением качественного медицинского обслуживания.

На территории города также находятся все необходимые ведомства:

- администрация города,

- муниципальное бюджетное учреждение,

- почтовое отделение,

- отделение сбербанка и других банков РФ,

- отдел полиции,

- нотариальная контора,

- паспортный стол,

- ЗАГС,

- МОРГ,

- гостиница,

- православные храмы

… и многое другое.

Совместными усилиями городского руководства и предприятий города решаются главные социально-экономические проблемы города: построено более 26 тыс. кв.метров жилья квартирного типа, а также около 1300 кв.метров выделено под индивидуальную застройку. При этом обеспечены возможности для осеществления муниципального строительства жилья.

Стоит отметить также, что в течение последних пяти лет в городе созданы более 250 предприятий различных форм собственности, их существование и развитие достойно влияют на уровень города.

Экология города Лосино-Петровский является одной из лучших в Щёлковском районе, на территории находятся несколько небольших прудов. Город окружен частным сектором, а также живописными лесными массивами. Рядом с городом расположен Орловский карьер с глубокой, чистой водой, годной для купания и рыбалки.

Каждый житель, а также гость города непременно отметит для себя что-то особенное и выдающееся и точно захочет еще не раз насладиться красотами этого замечательного города.

Добро пожаловать!

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